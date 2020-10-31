Вашингтон, , 11:29 — REGNUM Финский защитник Юлиус Хонка заключил контракт с хоккейным клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз». Об этом 31 октября сообщает пресс-служба команды.

Также уточняется, что соглашение между клубом и 24-летним хоккеистом рассчитано на один сезон и нести двухсторонний характер. При этом условия заключенного контракта не разглашаются.

Отметим, в минувшем сезоне Юлиус Хонка, который в 2019 году не смог договриться о новом контракте с «Даласом», играл в составе финской команды «ЮП Ювяскюль» и в 46 матчах регулярного чемпионата своей страны набрал 15 (4 шайбы +11 результативных передач) очков.