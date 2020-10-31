Неаполь, Италия, , 10:34 — REGNUM Польский форвард футбольного неаполитанского клуба «Наполи» Аркадиуш Милик намерен покинуть свою команду в ближайшем времени. Об этом 31 октября сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

По информации источника, 26-летний нападающий вместе со своими агентами провел встречу с руководством «Наполи». При этом президент клуба Аурелио Де Лаурентис намеревался заключить с игроком краткосрочное соглашение для того, чтобы получить при его продаже большую сумму, однако получил на это отказ.

При этом зимой цена на польского футболиста снизится, так как его соглашение рассчитано до лета 2021 года. В то же время, сам игрок хотел бы сменить команду же в январе следующего года и предложил оценить приемлемые условия для него и для клуба.

Отметим, в минувшем сезоне Аркадиуш Милик сыграл за свой нынешний клуб в 26 матчах и отметился в них пятью мячами.