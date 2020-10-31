Рим, , 10:14 — REGNUM Российский пилот команды автогонок серии «Формула-1» Даниил Квят заявил, что он не удивлен тем, что руководство команды предложило продлить контракт его партнёру по команде — французскому пилоту Пьеру Гасли, и не предложило этого же ему. Слова российского гонщика 31 октября приводит на пресс-службу «Формулы-1».

"Я не удивлен, что «Альфа Таури» продлила контракт с Гасли, а со мной — нет», — сказал Квят.

При этом российский пилот уточнил, что, как и раньше, он сконцентрирован на том, чтобы приносить пользу своей команде.

«Буду выкладываться до самого конца года, а дальше — посмотрим», — заявил Квят.

Отметим, 26-летний Даниил Квят выступает в «Формуле-1» с 2013 года и в минувшем году вернулся в команду «Альфа Таури» (предыдущее название — «Торо Россо») после того, как один сезон был пилотом по развитию в команде «Феррари». В нынешнем сезоне в активе российского пилота 14 очков и 14-е место в общем зачете. Гасли находится на девятой позиции с 69 очками.