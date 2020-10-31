Новосибирск, , 09:46 — REGNUM Новый финский нападающий новосибирского хоккейного клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» Пекка Йормакка из-за возникших у него проблем с визой пока не может присоединиться к команде. Об этом 31 октября сообщил главный тренер «Сибири» Николай Заварухин, его слова приводит пресс-служба КХЛ.

«Когда к команде присоединится Йормакка? У него проблемы с визой», — сказал Заварухин.

При этом контракт «Сибири» с 30-летним хоккеистом заключен на один сезон и ранее в КХЛ форвард играл за хельсинскую команду «Йокерита» и подольский клуб «Витязь».

Отметим, ранее «Сибирь» уступила в матче регулярного чемпионата КХЛ казанской команде «Ак Барс» со счетом 3:5, что стало для новосибирского клуба первым поражением за четыре последние игры.