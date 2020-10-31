Лас-Вегас, США, , 09:29 — REGNUM Российская боец смешанного стиля (ММА) Яна Куницкая, которая выступает в легчайшем весе, подписала новый контракт с промоушном Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Об этом 31 октября спортсменка сообщила на своей странице в соцсети Instagram.

«Спасибо UFC, агентству и менеджеру Али Абдель-Азизу за новый контракт и новые возможности», — говорится в сообщении 30-летней Куницкой, к которому также прикреплена фотография, на которой она подписывает новое соглашение с UFC.

Также боец предложила угадать имя ее следующей соперницы в поединках промоушна.

Отметим, в своем последнем бою в UFC, состоявшемся 8 августа, Яна Куницкая единогласным решением судей одержала верх над представительницей Латвии Юлией Столяренко. Данная победа стала 15-й в ММА на счету российской спортсменки при трех поражениях.