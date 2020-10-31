Лондон, , 09:29 — REGNUM В сферу интересов лондонских футбольных клубов «Челси» и «Арсенал» попал голкипер донецкой команды «Шахтер» Андрей Турбин. Об этом 31 октября сообщает Corriere dello Sport.

Согласно данным издания, лондонские команды стали интересоваться 19-летним вратарем после матча «Шахтера» с миланской командой «Интер», который проходил в турнире Лиги чемпионов (0:0).

Кроме того, указывается, что возможностью приобретения игрока также интересуется клуб «Байер» из Леверкузена.

Отметим, Андрей Турбин является воспитанником «Шахтера», он начал играть взрослом уровне в сезоне-2018/19. В нынешнем сезоне сыграл за клуб семь матчей и пропустил в них восемь мячей.