Рейкьявик, , 08:31 — REGNUM Национальный чемпионат Исландии и Кубок страны по футболу закончены досрочно по причине пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 31 октября сообщает ирландская Футбольная ассоциации на своем сайте.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

При этом в чемпионате было сыграно 18 из 22 туров и по их итогам лидером турнирной таблицы является команда «Валюр», набравшая 44 очка, которая признана победителем и потому будет играть в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Вторым с 36 очками стал клуб «Хафнарфьордюрф», третье место с 31 очком у команды «Брейдаблик». Оба этих клуба будут участвовать в Лиге Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что тесты на коронавирус трех игроков футбольного клуба «Милан», которые ранее заразились новой инфекцией, показали отрицательный результат.