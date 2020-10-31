Мытищи, Московская область, , 08:20 — REGNUM Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» переиграл белградскую команду «Црвена звезда» в матче шестого тура регулярного чемпионата Евролиги.

Игра прошла на паркете «Арены-Мытищи» в Мытищах и закончилась в пользу хозяев со счетом 83:77.

Наиболее результативным игроком встречи стал американский защитник «Химок» Эрик Макколум, набравший за игру 23 очка. Его коллега по клубу — защитник Алексей Швед — оформил в матче дабл-дабл с 15 очками и 12 результативными передачами.

У «Црвены звезды» самым результативным стал американский защитник клуба ИА REGNUM, сумевший набрать за игру 18 очков.

Отметим, это первая победа «Химок» в текущем регулярном сезоне Евролиги ив результате нее клуб смог подняться на 7-е место в турнирной таблице. Для «Црвены Звезды» это третье поражение, команда находится на 12-й строчке.