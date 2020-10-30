Ярославль, , 22:58 — REGNUM Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка подвел итоги победы в матче против московского «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Сначала нужно поблагодарить команду за проявленный характер, поблагодарить болельщиков за поддержку. Непросто складывалась игра сегодня. Очень хорошее большинство у «Динамо», там собраны настоящие мастера. Но тем не менее нам удавалось что-то нейтрализовать, однако все же пропустили два гола в численном меньшинстве.

Второй пропущенный гол придал нам импульс, после него команда заиграла по-другому. Включили агрессию. Достаточно было моментов в те пять минут после второй шайбы, чтобы сравнять счет. Но то, что мы забили гол, дало нам заряд энергии на третий период. Еще раз хочу поблагодарить ребят за характер и за то, что смогли довести матч до победы», — приводит слова наставника «железнодорожников» официальный сайт московского «Динамо».