Милан, Италия, , 22:48 — REGNUM Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте поделился мнением касательно ближайшего матча против «Пармы» в шестом туре чемпионата Италии.

«Жервиньо — прекрасный игрок, который делает много хорошей вещей, но я уважаю"Парму», всех ее игроков. Это же и касается моих футболистов.

Сейчас я доволен составом, который есть в моем распоряжении. Не думаю о январе, феврале или марте. Я сконцентрирован на предстоящей игре», — приводит слова специалиста Football Italia.

«Интер» сразится с «Пармой» 31 октябре в 23:00 по московскому времени.