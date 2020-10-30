Ярославль, , 22:32 — REGNUM Ярославский «Локомотив» на своем льду принял московское «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Арена-2000» и завершилась победой хозяев с минимальным преимуществом — 3:2.

Счет встречи был открыт под занавес первого периода — форвард «Динамо» Даниил Тарасов реализовал большинство. В середине второй 20-минутки Дмитрий Яшкин увеличил преимущество гостей — 2:0.

Вскоре «Локомотиву» удалось перехватить инициативу и уже под конец периода отыграть одну шайбу — гол забил Павел Красковский. В третьем периоде «Локомотив» забросил две безответные шайбы, принесшие им победу. Отличились Николай Коваленко и Денис Алексеев.

Ярославский клуб занимает третье место на Западе, набрав 32 очка. «Динамо» идет на шестой строчке с 22 очками на счету.