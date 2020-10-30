Вашингтон, , 22:03 — REGNUM Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов поделился своим мнением касательно вероятности участия игроков Национальной хоккейной лиги в Зимних олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в Пекине.

«Пока на эту тему тяжело делать громкие заявления. Посмотрим, как будет.

НХЛ подписала договор с профсоюзом игроков, что нас должны отпустить на две Олимпиады. Но это зависит от того, как мы начнем сезон, сколько будет матчей. Отталкиваться надо от будущего календаря, чтобы прикинуть, чего ждать в феврале 2022 года», — приводит слова россиянина «Матч ТВ».

Последний раз игроки НХЛ участвовали в Олимпиаде в 2014 году.