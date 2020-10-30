Подольск, Московская область, , 21:39 — REGNUM Череповецкая «Северсталь» на своем льду принимала подольский «Витязь» в рамках очередного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей с крупным преимуществом в счете — 3:0.

В составе победителей по голу на свой счет записали Маттиас Теденбю, Якуб Ерабек и Иван Ларичев. Джастин Данфорт отдал две голевые передачи.

«Северсталь» занимает пятое место на Западе с 23 очками. «Витязь» идет на восьмой строчке, набрав 21 очко.