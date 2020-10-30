Торонто, Канада, , 21:18 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мейпл Лифс» на своем официальном сайте объявил о заключении нового соглашения с нападающим Джозефом Андерсоном.

Стороны договорились о контракте сроком на три года на общую сумму в 2,25 миллиона долларов, средняя годовая зарплата игрока составит 750 тысяч в год.

В первые два года договор будет нести двусторонний характер.

В минувшем сезоне Андерсон провел 18 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 6 (4+2) очков.