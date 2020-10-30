Лондон, , 20:48 — REGNUM Гранды Английской премьер-лиги лондонские «Челси» и «Арсенал» заинтересованы в услугах украинского голкипера «Шахтера» Анатолия Трубина, информирует итальянский портал Corriere dello Sport.

19-летний футболист провел два матча в составе «шахтеров» в групповой стадии Лиги чемпионов, дебютировав с хорошей ноты в турнире. Игрок помог дончанам ухватить победу в матче с мадридским «Реалом» (3:2) и ничью с «Интером» (0:0).

В чемпионате Украины на его счету 5 матчей, в которых он пропустил 6 мячей.