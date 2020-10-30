Киев, , 20:40 — REGNUM 30 октября в рамках первого раунда онлайн-турнира по CS: GO Cyber. Bet Golden League 2020 пятерка Natus Vincere Junior одержала победу над португальцами из Giants со счетом 2:1. Команда Валерий «B1T» Ваховского оказалась сильнее Giants на картах Vertigo (16:4) и Train (16:8).

MVP встречи был признан 19-летний украинский киберспортсмен Иван «kapacho» Копленко, набравший статистику 56−36.

NAVI Junior, набрав 3 очка, поднялись на третью позицию в группе A. Giants без очков опустились на четырнадцатое место.