Вена, , 19:59 — REGNUM По итогам второго тура Лиги Европы 2020/21 35-летний атакующий полузащитник «Вольфсберга» и национальной сборной Австрии Михаэль Линдль был признан самым ценным игроком тура.

29 октября в «Вольфсберг» одержал крупную победу над «Фейеноордом» со счетом 4:1. Три гола, из которых два было забито с пенальти, забил Михаэль Линдль на 4-й, 13-й и 60-й минутах.

Победа позволила «Вольфсбергу» подняться на первую строчку в группе K. «Фейеноорд» с одним очком опустился на последнее место.