Милан, Италия, , 19:54 — REGNUM 28-летний центральный защитник «Наполи» и национальной сборной Сербии Никола Максимович, которого портал transfermarkt оценивает в 18 миллионов евро, может перейти в миланский «Интер».

Соглашение серба с неаполитанским клубом рассчитано до конца текущего сезона.

В прошлом сезоне Максимович принял участие в 22-х матчах итальянской Серии А, в которых отметился забитым мячом и голевой передачей.

Вторую половину сезона 2017/18 серб провел в аренде в «Спартаке», за которых сыграл в 9-ти турах Российской Премьер-лиги.