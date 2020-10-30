Махачкала, , 19:21 — REGNUM Триумф Хабиба Нурмагомедова в поединке против американского бойца Джастина Гэтжи стал для Дагестана национальной победой, которой радовалась вся республика. Об этом сегодня, 30 октября, во время встречи со спортсменом заявил врио главы региона Сергей Меликов.

Напомним, 24 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби Нурмагомедов победил Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и защитил свой титул чемпиона организации в легком весе. После поединка спортсмен объявил о завершении карьеры.

«Хабиб, Вы явились олицетворением не только своей фамилии и рода, но и всего Дагестана. Поэтому весь Дагестан радовался вашей победе. Я понимаю, что за этим стоит огромный физический труд и считаю, что Вы полностью соответствуете фразе «Победи себя и будешь непобедим», — сказал Меликов.

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Руководитель региона также выразил соболезнования в связи со смертью отца и тренера бойца Абдулманапа Нурмагомедова. Он, напомним, умер 3 июля текущего года на 58-м году жизни из-за осложнений после заражения коронавирусом.

«Я считаю, что это великий тренер, потому что, благодаря ему, у нас есть, действительно, великий чемпион. Он был очень хороший педагог, учитель и тот человек, на которого не только спортсмены, но и многие люди в Дагестане и за его пределами могут равняться», — отметил врио главы региона.

Также Меликов завершил, что возьмет под личный контроль вопрос строительства центра спортивной подготовки по единоборствам в селе Сильди в Цумадинском районе Дагестана, откуда родом Нурмагомедов.

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