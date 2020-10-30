Вашингтон, , 18:45 — REGNUM Шапки-папахи по образцу той, что носит боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, появились в ассортименте официального магазина UFC. Стоимость головного убора составляет 130 фунтов стерлингов (около 13,4 тыс. рублей).

Хабиб Нурмагомедов Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно информации на сайта магазина, изделие под названием UFC Papakha Khabib Nurmagomedov сделано из натуральной овечьей шерсти белого цвета. Отмечается, что папахи изготавливаются вручную в селе Цудахар в Левашинском районе Дагестана.

Напомним, 24 октября Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби и объявил о завершении карьеры. На счету дагестанца 29 побед в 29 боях, из них 13 — в UFC. На турнирах американского промоушена боец неизменно выходил в октагон в белой папахе под песню о родном Дагестане.

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