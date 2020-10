Нур-Султан, , 17:24 — REGNUM 30 октября в рамках пятого раунда онлайн-турнира по CS: GO Betway Nine to Five 5 был разыгран матч между командами K23 и c0ntact. Игра завершилась волевой победой казахского коллектива со счетом 2:1 на картах Inferno (16:5) и Dust2 (16:2).

MVP встречи был признан Давид «n0rb3r7» Даниелян, набравший статистику 64−43. ADR игрока составил 99,8.

K23, одержав третью победу и набрав 9 очков, поднялся на седьмую строчку. C0ntact с двумя баллами опустился на десятое место.