Ньон, Швейцария, , 15:25 — REGNUM Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов признан нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба УЕФА.

По итогам голосования Рашфорд обошёл форварда «Атлетико» Жоау Фелиша, нападающего «Аталанты» Дувана Сапату и игрока ПСЖ Мойзе Кина.

Напомним, Рашфорд оформил хет-трик в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против немецкого «РБ Лейпцигом» (5:0).

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