Вашингтон, , 15:12 — REGNUM Американская теннисистка Эшли Кратцер дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Об этом 30 октября сообщает AP News.

Кратцер дисквалифицирована на четыре года. Срок будет отсчитываться с марта 2020 года. Решение пока не вступило в силу, спортсменка сможет обжаловать его в Спортивном арбитражном суде (CAS).

21-летнюю теннисистку временно отстранили в марте. В январе во время участия в турнире в Ньюпорт-Бич (Калифорния, США) она сдала допинг-пробу, образец которой был отправлен в WADA.

Позже у неё был обнаружен пептид GHRP-6, который положительно сказывается на силовых показателях и сгонке веса.