Лас-Вегас, США, , 14:33 — REGNUM Российский боец, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов возобновит карьеру. Такое мнение выразил президент UFC Дэна Уайт 30 октября в эфире CBS Sports Radio.

«Я чувствую, что он может пойти за 30−0. Думаю, он вернётся. Я думаю, что он не завершил карьеру. Его отец хотел, чтобы он добился 30−0, и я думаю, что он хочет выполнить желание отца», — сказал Уайт.

Напомним, 24 октября Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи. На его счету стало 29 побед в 29 боях в ММА. После поединка он заявил, что завершает карьеру.

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