Тамбов, , 14:14 — REGNUM Президент футбольного клуба «Тамбов» Арсен Габуев ушёл в отставку. Об этом 30 октября сообщил глава пресс-службы клуба Антон Костров.

«Арсен Габуев написал заявление о сложении полномочий президента клуба», — цитирует Кострова ТАСС.

По его словам, Габуев ушёл в отставку по собственному желанию. Вопрос о том, кто займёт его место, в клубе не комментируют.

Габуев был президентом «Тамбова» с весны 2018 года. Ранее в клубе заявляли о проблемах с финансированием. Кроме того, команда играет в премьер-лиге не на домашнем стадионе, а на аренах в Саранске и Нижнем Новгороде, которые соответствуют требованиям РПЛ.