Москва, , 13:59 — REGNUM По допинговому делу биатлониста Евгения Устюгова ещё не подведён итог. Об этом 30 октября заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров в эфире телеканала «Россия-24».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) признала Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил.

«Знаю, что будет апелляция на это решение, возможно, точка в этом деле не поставлена», — сказал Майгуров.

CAS ADD аннулировала результаты Устюгова за период с 24 января 2010 года по конец сезона 2013/14. В результате спортсмен лишится золота и серебра Олимпиады-2010 в Ванкувере и золота в эстафете на Олимпиаде-2014 в Сочи.

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