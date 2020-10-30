Москва, , 13:42 — REGNUM Этап Кубка мира по сноуборду, который должен был пройти в России, перенесён с декабря на февраль. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба Федерации сноуборда России (ФСР).

Этап должен был пройти горнолыжном курорте «Банное» в Магнитогорске в начале декабря. Но теперь его перенесли на 6−7 февраля.

Отмечается, что это сделано для минимизации риска распространения коронавируса. Предполагается последовательно провести два этапа турнира в России. На 30 января запланирован этап Кубка мира в Москве.