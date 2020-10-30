Пекин, , 12:53 — REGNUM Китайский хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар» заключил полноценное соглашение с форвардом Игорем Ларионовым — младшим. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба КХЛ.

Полноценное соглашение с Ларионовым рассчитано до конца нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). 22-летний нападающий играет за «Куньлунь» с 12 октября, когда он подписал пробный контракт.

Ранее Ларионов был в системе СКА и сыграл два матча в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) за клуб «СКА-Нева», фарм-клуб СКА.

Ларионов-младший является сыном Игоря Ларионова, двукратного олимпийского чемпиона и трехкратного обладателя Кубка Стэнли, который сейчас является главным тренером молодёжной сборной России по хоккею.