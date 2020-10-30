Рим, , 12:25 — REGNUM Финский пилот «Формулы-1» Кими Райкконен продолжит выступать за команду «Альфа Ромео» в сезоне-2021. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба команды.

«Альфа Ромео» для меня больше, чем команда, это как вторая семья», — сказал Райкконен.

Также в команде останется его партнёр, итальянский гонщик Антонио Джовинацци.

Райкконен дебютировал в «Формуле-1» в 2001 году в составе команды «Заубер». В 2007 году в составе «Феррари» он стал чемпионом «Формулы-1».

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