Лондон, , 12:05 — REGNUM Создание Европейской премьер-лиги может привести к разрушению Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом заявил бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, 30 октября сообщает The Guardian.

«Европейская премьер-лига, грубо говоря, призвана разрушить АПЛ», — сказал Венгер.

Он добавил, что сейчас владельцы футбольных клубов являются инвесторами, а их основная цель — заработать деньги.

Ранее телеканал Sky Sports сообщил, что некоторые европейские клубы, в частности, «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и другие, планируют организовать новый международный клубный турнир под названием Европейская премьер-лига.

Предполагается, что в турнире будут играть до 18 команд, матчи будут проходить параллельно с национальными и европейскими турнирами.