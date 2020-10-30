Махачкала, 30 октября 2020, 11:33 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов выздоровел и вернулся из ОАЭ в Россию. Об этом 30 октября сообщает ТАСС.
«Умар выздоровел и вернулся в Россию», — рассказали в команде спортсмена.
Там добавили, что Нурмагомедов, который является двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова, ждёт возможности дебютировать в UFC.
Напомним, 18 октября Нурмагомедова госпитализировали в Дубае. Его дебютный бой, который должен был состояться на турнире UFC 254, был отменён.