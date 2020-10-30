Никосия, , 11:15 — REGNUM Полузащитник кипрского футбольного клуба «Омония» Хорди Гомес стал автором самого дальнего гола в истории Лиги Европы. Об этом 30 октября сообщает Opta.

На 29-й минуте матча «Омония» — ПСВ Гомес пробил со своей половины поля с расстояния 56 метров. Этот удар застал вратаря соперника врасплох.

https://twitter.com/MatchTV/status/1321922339152531456

Предыдущий рекорд был установлен неделей ранее. Форвард шотландского «Рейнджерс» Кемар Руф забил с расстояния 50 метров в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.