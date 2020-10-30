Ньон, Швейцария, , 11:04 — REGNUM Вставание на колено перед матчами еврокубков не является обязательным. Об этом 30 октября заявили в УЕФА.

«Игрокам и судейской бригаде разрешается вставать на колено, но это вовсе не является обязательным», — цитирует RT ответ пресс-службы.

Так в УЕФА прокомментировали акцию BlackLivesMatter («Жизни чёрных важны») перед матчем «Краснодар» — «Челси». Все футболисты лондонского клуба встали на колено, в составе «Краснодара» это сделали четыре иностранных игрока, что вызвало критику в ряде западных СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Краснодар» потерпел разгромное поражение от «Челси» со счётом 0:4.