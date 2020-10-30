Дортмунд, Германия, , 10:29 — REGNUM Дортмундская «Боруссия» намерена подать жалобу в УЕФА на «Зенит». Об этом 30 октября сообщает NRZ.

В «Боруссии» считают, что на матче Лиги чемпионов, который прошёл 28 октября присутствовали фанаты «Зенита». При этом власти земли Северный Рейн — Вестфалия запретили зрителям посещать игру.

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На одной из фотографий, которые появились в интернете, запечатлён мужчина в футболке с надписью Music Hall St. Petersburg on tour. Причём он стоял в месте для прессы, а Music Hall — группировка фанатов «Зенита».

В «Боруссии» считают, что «Зенит» сделал аккредитации на матч для некоторых болельщиков. В клубе проводят проверку. В связи с этим немецкий клуб направил запрос в УЕФА.

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