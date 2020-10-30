Череповец, Вологодская область, 30 октября 2020, 10:09 — REGNUM Главный тренер череповецкого хоккейного клуба «Северсталь» Андрей Разин заразился коронавирусом. Об этом 30 октября сообщает «Р-спорт».
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Отмечается, что на время болезни Разина исполнять его обязанности будет Евгений Михалкевич.
В ближайшем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Северсталь» сыграет с подмосковным «Витязем». После 19 матчей команда занимает пятое место в Западной конференции.