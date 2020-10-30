Москва, , 09:55 — REGNUM Второй сезон крупнейшего столичного марафона онлайн-турниров «Московский киберспорт» стартует уже 2 ноября 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 октября сообщают в Федерации компьютерного спорта Москвы.

В течение двух следующих месяцев в рамках марафона пройдут турниры по различным дисциплинам компьютерного спорта, интерактивному баскетболу, интерактивному футболу и шахматам. Призовой фонд второго сезона «Московского Киберспорта» составит порядка двух миллионов рублей.

Главным организатором проекта является Федерация компьютерного спорта г. Москвы при участии Федерации шахмат Москвы, Федерации футбола Москвы, Ассоциации студенческого баскетбола и поддержке Департамента спорта г. Москвы. Сообщается, что по сравнению с первым сезоном «Московского Киберспорта» участников ждет несколько неожиданных нововведений: в программе появится культовая стратегическая игра Warcraft III, а также особый режим соревновательной головоломки Hearthstone Battlegrounds («Поля сражений»).

При этом организаторы сохранили все привычные дисциплины и виды программы из первого сезона: шутер Counter-Strike: Global Offensive, боевые арены Dota 2 и World of Tanks, стратегия в реальном времени StarCraft II, популярный спортивный симулятор NHL'21, а также соревновательные головоломки Hearthstone, Legends of Runeterra и Dota Underlords. Федерация шахмат Москвы в рамках марафона также проведет традиционный «Московский блиц», Детско-юношеское первенство столицы, матч между Москвой и Санкт-Петербургом и международные турниры — все в режиме онлайн.

Ассоциация студенческого баскетбола, в свою очередь, проведёт турнир по интерактивному баскетболу NBA'21 «Движение вверх», а для любителей дрифта снова пройдут соревнования по техническим симуляторам Car X и Assetto Corsa. Также планируется проведение и развитие проекта «Турнир звезд спорта по CS: GO», который в первом сезоне вызвал большой интерес и внимание аудитории.

Все соревнования будут проходить на платформе cybermos.ru, которая была создана специально для проекта «Московский Киберспорт», и развивается, ставя перед собой цели и задачи по предоставлению индустрии киберспорта Москвы лучших технологических решений для развития вида спорта и, в целом, индустрии.