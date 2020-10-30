Москва, , 09:50 — REGNUM Отрыв Португалии от России в таблице коэффициентов УЕФА вырос после матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы. Обновлённая версия рейтинга опубликована 30 октября на сайте УЕФА.

Разрыв между Россией, которая занимает седьмое место, и Португалией (шестое место) увеличился с 4,7 до 5,7 балла.

В Лиге чемпионов все три российских клуба проиграли — «Локомотив» уступил «Баварии» (1:2), «Краснодар» был разгромлен «Челси» (0:4), а «Зенит» потерпел поражение от дортмундской «Боруссии» (0:2). В Лиге Европы ЦСКА дома сыграл вничью с загребским «Динамо» (0:0).

Из португальских клубов все три представителя одержали победы. «Порту» обыграл «Олимпиакос» (2:0) в Лиге чемпионов, а «Брага» и «Бенфика» победили «Зарю» (2:1) и «Стандарт» (3:0) в Лиге Европы.

Отметим, что Бельгия, которая находится на восьмом месте, сократила отрыв от России с 3,3 до 2,9 балла.