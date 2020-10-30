Буэнос-Айрес, , 09:09 — REGNUM Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона отмечает свой 60-летний юбилей.

Марадона родился 30 октября 1960 года. Наряду с Пеле он считается одним из лучших игроков мира за всю историю футбола.

В составе сборной Аргентины Марадона стал чемпионом мира 1986 года и вице-чемпионом мира 1990 года. В 1986 году в знаменитом матче против сборной Англии он забил два мяча, один из которых получил название «гол столетия» и был признан лучшим голом в истории чемпионатов мира, а второй гол, забитый им рукой, стал известен как «рука бога».

За свою карьеру Марадона играл за аргентинские клубы «Архентинос Хуниорс» и «Бока Хуниорс», а также испанские «Барселону» и «Севилью» и итальянский «Наполи». Наибольших успехов он добился с «Наполи», став двукратным чемпионом Италии в 1987 и 1990 годах.

Из-за наркотической зависимости карьера Марадоны оказалась существенно подорванной. Он был дисквалифицирован, а потом долго лечился. Доигрывал он в «Боке Хуниорс» и завершил карьеру в 1997 году.

С 2008 по 2010 год Марадона был главным тренером сборной Аргентины по футболу. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2010 года.

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