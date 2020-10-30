Роттердам, Нидерланды, , 08:47 — REGNUM Австрийский «Вольфсберг» одержал победу над нидерландским «Фейенордом» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Вольфсберга» хет-трик оформил полузащитник Михаэль Линдль, забивший два своих гола из трёх с пенальти. Ещё один мяч на счету форварда Деяна Йовелича, который также отличился с пенальти.

«Фейенорд» смог ответить единственным голом в исполнении нападающего Стивена Бергёйса.

После двух туров «Вольфсберг» набрал четыре очка и идёт на первом месте в группе К. «Фейенорд» с одним очком занимает четвёртую строчку.

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