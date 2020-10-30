Лиссабон, , 08:30 — REGNUM Португальская «Бенфика» одержала победу над бельгийским «Стандардом» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:0.

На 49-й минуте счёт в матче открыл полузащитник Пицци, забив с пенальти. На 66-й минуте 11-метровый удар реализовал нападающий Джанлука Вальдшмидт.

Спустя десять минут Пицци оформил дубль и довёл счёт до разгромного.

После двух туров «Бенфика» набрала шесть очков и занимает первое место в группе D. «Стандард», не набравший очков, идёт на четвёртой строчке.

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