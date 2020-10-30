Лондон, , 08:17 — REGNUM Лондонский «Арсенал» одержал победу над ирландским «Дандолком» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Арсенала» голы забили нападающий Эдвард Нкетиа (42), полузащитник Джозеф Уиллок (44) и форвард Николя Пепе (46).

После двух туров «Арсенал» набрал шесть очков и идёт на первом месте в группе В. «Дандолк», не набравший очков, идёт на четвёртом месте.

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