Москва, , 07:00 — REGNUM Федерация компьютерного спорта России назвала дату старта второго сезона бесплатных турниров «#ИграемДома». Об этом 29 октября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе организации.

Соревнования проводятся для тех, кто вынужен работать и учиться дистанционно из-за карантинных мер, введённых по причине эпидемии коронавируса. Отмечается, что турниры пройдут в рамках программы «Киберспортсмен ФКС России». Геймерам предложат соревноваться в таких дисциплинах, как Dota 2, Hearthstone, Counter-Strike: Global Offensive, World of Tanks, Tekken 7, Clash Royale и Valorant.

Принять участие в большинстве турниров могут граждане России в возрасте от 14 лет, однако в случае Valorant возрастной ценз поднят до 16 лет, а в случае CS: GO — до 18. Общий призовой фонд соревнований составит более 1,4 млн рублей.

Первые матчи «Играем дома» пройдут 2 ноября 2020 года, отмечается, что в этот же день состоится турнир по Dota 2. С дополнительной информацией желающие могут ознакомиться на сайте «#Играем дома». Зарегистрироваться в качестве участников они могут на площадках турниров.

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