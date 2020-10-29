Антверпен, Бельгия, , 23:23 — REGNUM Бельгийский «Антверпен» сенсационно обыграл лондонский «Тоттенхэм» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. Встреча прошла на стадионе «Босэйл» в Антверпене и завершилась победой хозяев с минимальным перимузесвтом в счете — 1:0.

Единственный мяч был забит на 29-й минуте полузащитник Лиором Рафаэловом. Он забил в третьем матче подряд за «Антверпен».

«Антверпен» занимает первое место в группе J, набрав 6 очков. «Тоттенхэм» — второй с тремя очками.