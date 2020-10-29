Милан, Италия, 29 октября 2020, 22:59 — REGNUM «Милан» набрал три победных очка в матче «Спартой» из Праги в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, обыграв чешскую команду со счетом 3:0. В составе победителей голами отличились защитник Диого Далот, полузащитник Брахим Диас и нападающий Рафаэль Леау.
«Россонери» продлили свою беспроигрышную серию до 23 матчей во всех турнирах. 17 матчей закончились победой и 6 ничьей.
В последний раз «Милан» проиграл «Дженоа» в рамках чемпионата Италии в марте.