Милан, Италия, , 22:59 — REGNUM «Милан» набрал три победных очка в матче «Спартой» из Праги в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, обыграв чешскую команду со счетом 3:0. В составе победителей голами отличились защитник Диого Далот, полузащитник Брахим Диас и нападающий Рафаэль Леау.

«Россонери» продлили свою беспроигрышную серию до 23 матчей во всех турнирах. 17 матчей закончились победой и 6 ничьей.

В последний раз «Милан» проиграл «Дженоа» в рамках чемпионата Италии в марте.