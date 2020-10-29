Москва, , 22:39 — REGNUM ЦСКА в гостях обыграл московский «Спартак» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА Арена» и закончилась победой «армейцев» в овертайме — 3:2.

В составе победителей отличились нападающие Марио Кемпе и Максим Шалунов, забросивший две шайбы, одна из которых — победный гол в овертайме.

Со стороны «красно-белых» по шайбе забросили Сергей Широков и Йори Лехтеря.

«Армейцы» занимают первое место на Западе с 36 очками. «Спартак», набрав 21 очко, разместился на восьмой строчке