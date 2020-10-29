Тампа, США, , 20:45 — REGNUM Клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своем официальном сайте объявил о подписании новых соглашений с двумя хоккеистами.

Нападающий Патрик Марун получил двухлетнее соглашение с годовым окладом в размере 900 тысяч долларов.

В минувшем сезоне он набрал 23 (9+14) очка в 64 матчах регулярного чемпионата.

Защитник Люк Шенн поставил подпись под однолетним контракт с зарплатой 800 тысяч долларов. В прошлом сезоне 30-летний хоккеист набрал 3 (1+2) очка в 25 матчах НХЛ.