Лондон, , 20:25 — REGNUM 29 октября в Греции состоится матч второго тура группового этапа Лиги Европы 2020/21 между АЕКом и «Лестером». На матче будет работать австрийская бригада арбитров.

Бригада арбитров: Харальд Лехнер | Андреас Хайденрайх | Максимилиян Кольбич | Юлиан Вайнберг.

АЕК: Тсинтонас, Бакакис, Неделчару, Инсуа, Сварнас, Лопеш, Крстичич, Ливая, Манталос, Шахов, Ансарифард.

«Лестер»: Шмейхель, Фофана, Морган, Фукс, Джастин, Тилеманс, Мэддисон, Чоудури, Олбрайтон, Ундер, Варди.

Для новичка «Лестера» Уэсли Фофаны этот матч станет вторым еврокубковым в составе нового коллектива.