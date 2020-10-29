Москва, 29 октября 2020, 20:04 — REGNUM 29 октября в рамках матча онлайн-турнира по CS: GO ESEA MDL Season 35 Europe Nemiga одержала победу над российской пятеркой forZe со счетом 22:20 на карте Mirage.
MVP встречи был признан 24-летний белорусский киберспортсмен Игорь «lollipop21k» Солодков, набравший статистику 41−28.
После 12-ти туров Nemiga, набрав 18 очков, занимает девятую строчку. ForZe с 24-мя баллами расположился двумя позициями выше.
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