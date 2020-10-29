Хельсинки, 29 октября 2020, 16:56 — REGNUM 29 октября в рамках третьего тура группы B онлайн-турнира Elisa Invitational 2 финский коллектив HAVU одержал волевую победу над Lyngby Vikings со счетом 2:1 на картах Dust2 (16:12) и Nuke (16:3).
Самым ценным игроком противостояния был признан 27-летний финский киберспортсмен Лассе «ZOREE» Уронен, набравший статистику 47−26.
Одержав вторую победу в группе B и набрав 6 очков, HAVU поднялись на вторую строчку. Lyngby Vikings с тремя баллами опустились на предпоследнее место и вылетели с турнира.