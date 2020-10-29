Париж, , 15:49 — REGNUM Теннисный турнир серии «Мастерс» в Париже пройдёт без зрителей. Об этом 29 октября сообщается на сайте соревнований.

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Ранее организаторы турнира планировали, что турнир смогут посещать до тысячи зрителей ежедневно. Но теперь матчи пройдут при пустых трибунах из-за введения всеобщего карантина в стране на фоне роста числа заражённых коронавирусом.

Карантин во Франции продлится минимум до 1 декабря. Тем, кто приобрёл билеты, организаторы пообещали вернуть деньги.

«Мастерс» в Париже должен начаться 2 ноября. Действующим победителем турнира является Новак Джокович.